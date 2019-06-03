Трамп анонсировал отставку главного экономического советника

Президент США Дональд Трамп объявил о «скором» уходе с должности председателя Совета экономических консультантов Белого дома Кевина Хассет. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

«Кевин Хассет, который проделал такую большую работу для меня и администрации, скоро уйдет. Имя очень талантливого человека, который придет к нему на смену, будет названо, как только я вернусь в США», – написал лидер страны.

Он также поблагодарил Хассетта за проделанную работу, назвав его в твите «верным другом».

Накануне президент США вылетел в Европу, где у него запланировано несколько официальных визитов. 3−5 июня он будет находиться в Великобритании с визитом по приглашению королевы Елизаветы II.