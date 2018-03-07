Экономический советник Трампа подал в отставку из-за разногласий по пошлинам

Экономический советник президента США Гэри Кон заявил, что решил уйти в отставку в ближайшие недели.

"Я благодарен президенту за предоставленную мне возможность (работать в администрации) и желаю ему и администрации больших успехов в будущем", - говорится в заявлении Кона, распространенном во вторник.

Советник решил покинуть свой пост на фоне решения американского лидера Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США.Решение Трампа не нашло поддержки среди американских союзников и в Республиканской партии.

Кон — второй чиновник из администрации Трампа, который заявил об уходе со своего поста. Ранее подобное решение приняла директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. Всего с момента инаугурации Трампа более десяти человек покинули его команду.