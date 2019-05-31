В России создали лазер для обнаружения углеводородного газа с беспилотника

В России разработан лазерный радар (лидар) для дистанционного обнаружения углеводородных газов (УВГ) с борта беспилотника, сообщили в пресс-службе Ростеха.

Там отметили, что команда, разработавшая этот лидар, стала одним из победителей корпоративной программы "Вектор", в которой финалисты получают консалтинговую и финансовую поддержку для реализации технологических проектов, ориентированных на гражданские рынки, на предприятиях Ростеха.

"В список победителей вошла команда, разработавшая лидар – лазерный радар для дистанционного обнаружения УВГ с борта вертолета или беспилотника. Он может использоваться для мониторинга выбросов попутных газов, поиска газовых выбросов в Арктике, шельфовой разведки и цифровизации добычи углеводородов. Реализовать проект планируется на базе АО "КБточмаш им. А.Э. Нудельмана" (холдинг "Высокоточные комплексы")", - сказали в Ростехе.

Там уточнили, что прототип первого поколения лидара для установки на вертолете Ми-8 прошёл весь цикл испытаний на газопроводе Уренгой-Новопсков. Сейчас ведется работа по модернизации системы для установки на беспилотник.

В пятерку лучших также вошли специалисты, которые спроектировали установку химического травления для микроэлектромеханических систем (ЦНИИ "Электроника"). Ее планируется использовать, в частности, при производстве полупроводниковых датчиков газа с улучшенными характеристиками.

Кроме того, жюри поддержало проект создания лидара для машинного зрения на основе микроэлектромеханического зеркала – устройство даст беспилотникам возможность более четко "видеть" окружающую обстановку. В числе победителей также команды, разработавшие технологию производства тонкоплёночных постоянных магнитов для СВЧ-электроники, и проект "Автоматизированный 3D-контроль", который позволяет автоматически контролировать геометрию объектов сложной формы при их производстве.