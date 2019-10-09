Mail.Ru и Alipay запускают СП в сфере электронных платежей

Mail.Ru Group, Alipay, USM, «МегаФон» и РФПИ объявили о планах создать совместное предприятие в сфере электронных платежей, следует из сообщения на Лондонской бирже.

«Новое совместное предприятие будет работать над ускорением развития цифровой экономики России за счет модернизации системы электронных платежей в стране», — говорится в сообщении, передает РБК.

Крупнейшим акционером СП станет Mail.Ru Group — она получит 40% и внесет активы VK Pay и «Деньги. Mail.ru».

Объявление о новом СП было сделано после того, как РФПИ, Mail.Ru Group, Alibaba и «МегаФон» закрыли сделку по созданию совместного предприятия AliЕxpress Russia, которое займется интеграцией российских потребительских интернет-платформ и платформ электронной торговли.

Российская сторона получила контрольный пакет в СП. Совет директоров этого предприятия возглавил гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев.

Представитель Alipay сообщил, что компания активно ищет партнеров по всему миру.

«Мы рассчитываем, что наше на сотрудничество с российскими партнерами, принесет пользу как частным лицам, так и малому и среднему бизнесу», — сказал он.

Ежемесячно китайской системой в России пользуются около 100 тыс. человек, говорил представитель Alipay в декабре 2018 года.