Правительство РФ создает Фонд развития информационных технологий

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании Фонда развития информационных технологий, сообщает в пятницу сайт правительства.

"Подписанным постановлением учреждён Российский фонд развития информационных технологий и его устав", - говорится в сообщении.

Фонд создан в целях поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий, сообщили в правительстве.

Фонд будет обеспечивать содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также взаимодействие с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого программного обеспечения, организации его тестирования и "пилотного" внедрения".