Последнее обновление: 27.05.2019 11:58

Курс Bitcoin приближается к 9 тысячам долларов

Bitcoin подорожал на торгах в понедельник и еще раз обновил годовой максимум, его курс приближается к 9 тысячам долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс Bitcoin увеличился в ходе торгов на 2,1%, до 8804,6 долларов, достигнув максимальной отметки с мая 2018 года.

С начала года стоимость криптовалюты подскочила на 130%, однако Bitcoin очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к 20 тысячам долларов.

Другие криптовалюты, такие как EOS, Ether, XRP и litecoin, дорожают более чем на 5% в ходе торгов в понедельник.

Совокупная стоимость всех криптовалют оценивается в 268,1 млрд долларов, это максимальное значение с начала августа прошлого года.

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