Хардфорк Bitcoin Private может состояться уже в марте

Разработчики новой криптовалюты Bitcoin Private (BTCP), которая будет сочетать в себе характеристики биткоина с технологиями, реализованными в ZClassic, назвали дату проведения хардфорка. Снимок ZCL и BTC будет сделан 28 февраля, сам хардфорк состоится примерно через два дня после этого.

Как сообщает Anycoin, на момент хардфорка все держатели ZCL и BTC получат BTCP по курсу 1:1. Например, если пользователь владеет 15.4 ZCL и 0.1 BTC, то он получит 15.5 BTCP.

На сайте проекта говорится, что «Bitcoin Private – это управляемый сообществом форк BTC/ZCL». Информации о том, какие биржи и кошельки будут поддерживать новую криптовалюту пока нет.

На прошлой неделе в сети биткоина состоялся хардфорк Bitcoin Atom. BCA призван устранить имеющиеся недостатки Bitcoin, объединив гибридный механизм консенсуса и атомарные свопы. Проект также планирует интегрировать Lightning Swaps (LS) для обеспечения быстрых и дешёвых транзакций.

В декабре в сети биткоина прошло сразу несколько хардфорков: Super Bitcoin, Bitcoin Lightning, Bitcoin God и SegWit2x.