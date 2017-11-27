Криптовалюты ставят новые рекорды

Курс биткойна в воскресенье впервые превысил отметку в $9000. В течение сессии стоимости этой криптовалюты достигала $9484, а к ее закрытию составила $9336, свидетельствуют данные Coindesk.com.

За минувший месяц биткойн подорожал более чем на 43% относительно доллара США.

С начала года повышение курса биткойна составляет более 750%.

До следующей важной отметки - $10000 за 1 биткойн - криптовалюте осталось подняться лишь на 6%, пишет MarketWatch.

Капитализация рынка биткойнов, по данным coinmarketcap.com, составляет более $162 млрд.

Тем временем вторая по капитализации криптовалюта - эфир (ethereum) - также установила рекорд на торгах в выходные, ее курс поднимался до $486.

К закрытию рынка в воскресенье стоимость этой криптовалюты составила $470.

С начала 2017 года курс эфира взлетел более чем на 5200%, капитализация превысила $47 млрд.