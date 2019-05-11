Французы начали расследование в отношении "дочки" Bayer

Прокуратура Франции в пятницу, 10 мая, открыла предварительное расследование в отношении компании Monsanto.

Ее обвиняют в составлении списка лиц, критикующих продукцию компании, с целью позднее оказать на них влияние. В списке представлено около 200 человек, в числе которых - журналисты и парламентарии, отмечают французские СМИ.

Компания, с июня 2018 года принадлежащая немецкому концерну Bayer, не первый месяц является объектом повышенного интереса правоохранительных органов. В производимом Monsanto средстве для уничтожения сорняков содержится гербицид глифосат. В марте суд в Сан-Франциско признал это химическое вещество "значительным фактором", повлиявшим на развитие онкологического заболевания у 70-летнего мужчины, который активно использовал его на протяжении почти трех десятилетий.

Дело впервые рассматривалось в федеральном суде США. Всего в американских судах находится почти 13 с половиной тысяч исков против Monsanto.

В октябре 2018 года суд в Калифорнии обязал Monsanto выплатить другому пострадавшему с онкологическим заболеванием 78 млн долларов. Присяжные сочли, что глифосат "в значительной степени" содействовал развитию заболевания у 46-летнего мужчины, также использовавшего продукцию компании в течение нескольких лет. По мнению присяжных, Monsanto не предупреждала покупателей о том, что гербициды могут привести к онкологическим заболеваниям.

У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида. В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном.

Monsanto - один из лидеров на мировом рынке продаж генномодифицированных семян и гербицидов. Глифосат широко используется в том числе и в России, где этот химикат как средство борьбы с сорняками продается под марками "Раундап", "Глифор", "Торнадо", "Ураган".