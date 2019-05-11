Последнее обновление: 11.05.2019 15:54

На ЧМ-2019 по хоккею в Словакии плей-офф пройдет уже в новом формате

Международная федерация хоккея (IIHF) изменила формат проведения плей-офф чемпионатов мира.

Согласно новым правилам, полуфинальные пары будут сформированы на основе общего рейтинга по итогам группового раунда с учетом следующих показателей: положение команды в группе, количество очков, разница шайб, количество забитых голов и рейтинг сборной. Об этом сообщает XSPORT.

Команда с наивысшим рейтингом на основе данных показателей сыграет против сборной с худшим результатом.

Также в финальном матче отменены буллиты. Если победитель турнира не будет определен в основное время, игра продолжится в формате 3 на 3 до первой заброшенной шайбы. Каждый овертайм будет длиться 20 минут.

Правила вступят в силу уже на ЧМ-2019, который проходит в Словакии.

Сегодня, 11 мая, во второй день соревнований в Словакии встретятся Дания и Франция, Швейцария и Италия, Германия и Великобритания, Латвия и Австрия, Словакия и Финляндия, Норвегия и Чехия.

Финал чемпионата мира состоится 26 мая.

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