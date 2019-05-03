Тегеран заявил об угрозе развала ОПЕК

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что ОПЕК находится под угрозой распада из-за односторонней позиции ее некоторых членов, сообщает агентство Shana.

«Я сказал (генеральному секретарю ОПЕК Мухаммеду) Баркиндо, что ОПЕК находится под угрозой из-за односторонней позиции некоторых членов, существует вероятность развала этой организации», - заявил Зангане после встречи с Баркиндо.

Зангане отметил, что «если какие-либо члены ОПЕК хотят угрожать Ирану, Иран не станет уклоняться от ответа им». Он добавил, что обсудил с Баркиндо «нефтяной рынок, трудности, а также уязвимость рынка».

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

Администрация президента США Дональда Трампа 22 апреля объявила, что не будет продлять эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля, а ОАЭ и Саудовская Аравия согласились принять меры во избежание возможного дефицита нефти. После этого министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран продолжит продавать нефть и покажет США, что с ним «нельзя говорить через давление».