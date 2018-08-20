Иран указал ОПЕК на недопустимость отнятия у него доли в экспорте нефти

Ни одна из стран-членов картеля ОПЕК не должна быть вправе отнимать долю в экспорте нефти у других членов организации, сказал в минувшие выходные представитель Ирана в ОПЕК Казем Гарибабади.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении санкций против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортеров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана.

“Ни одна страна ни при каких обстоятельствах не имеет права отнимать долю в добыче и экспорте нефти у другого члена (картеля), и министры ОПЕК по итогам встречи не выдавали такого разрешения”, – приводит слова Гарибабади иранское новостное агентство Shana.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения, а в конце июня 2018 года условились нарастить производство сырья на 1 миллион баррелей в сутки, чтобы не допустить перегрева рынка.

Одним из инициаторов идеи увеличить добычу была Саудовская Аравия.

“Иран считает, что ОПЕК на данном этапе должна особенно поддерживать своих членов и пресекать сговоры стран, стремящихся политизировать организацию”, – сказал Гарибабади.

Как показали расчеты Reuters, производство нефти в Иране в июле составило около 3,65 миллиона баррелей в сутки.