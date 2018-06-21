Иран сменил риторику и теперь готов на компромисс с ОПЕК

Иран может согласиться на наращивание добычи нефти за счёт производителей, которые перевыполняли свои обязательства в рамках глобального пакта ОПЕК+, сокращая производство сырья сверх отведённой для них квоты, сказал министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью CNN.

ОПЕК и ряд стран вне картеля в декабре 2016 года договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Сделка была призвана установить баланс глобального спроса и предложения для поддержания нефтяных цен и действует до конца 2018 года.

Ранее глава профильного ведомства Ирана говорил, что не верит в достижение консенсуса на предстоящем саммите ОПЕК.

Невзирая на перебои с добычей нефти в таких странах, как Венесуэла и Ливия, ряд государств-участников пакта перевыполняли обязательства, взятые в рамках договорённостей ОПЕК+, а значит, они могут незначительно нарастить объём собственного производства сырья, не превышая при этом квоты.

“Приверженность (условиям соглашения), я бы даже сказал чрезмерная приверженность, в последние месяцы близка к 150 процентам. Нам не нужно какое-то соглашение или резолюция ОПЕК, чтобы соблюдать сделку на 100 процентов”, – сказал Зангане.

По словам источников, 100-процентная приверженность пакту будет означать наращивание добычи как минимум на 1 миллион баррелей нефти в сутки.

Министры ОПЕК и не входящих в организацию стран соберутся 22-23 июня в Вене, чтобы обсудить текущее положение дел на рынке и выработать дальнейшую политику.