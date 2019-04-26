Транзит Urals по южной ветке "Дружбы" может возобновиться к концу первой декады мая

Транзит российской нефти Urals по южной ветке нефтепровода “Дружба” может возобновиться к концу первой декады мая, сказал журналистам глава Укртранснафты Николай Гавриленко в пятницу.

“Техническое решение проблемы (по возобновлению транзита российской нефти) найдено. Я думаю, буквально к концу первой декады мая по крайней мере южное направление возобновит работу”, - отметил он.

Глава Укртранснафты добавил, что компания “не видит для себя ущерба от прокачки некачественной нефти потребителям”.

Он сказал, что сумма компенсации ущерба потребителям от поставок некачественной нефти на состоявшихся в пятницу переговорах сторонами не обсуждалась.

“Пока ущерба инфраструктуре на территории Украины не было”.

Представители России, Белоруссии, Польши и Украины в пятницу проводят в Минске переговоры о качестве российской экспортной нефти, упавшем из-за высокого содержания органического хлора.

Ранее глава Белнефтехима Андрей Рыбаков сообщил, что белорусский бюджет и нефтетранспортные организации несут значительные потери от остановки транзита российской нефти.