Последнее обновление: 25.04.2019 13:13

Покупатели отказываются от Urals в порту Усть-Луга и на Дружбе из-за качества

Покупатели начали отказываться от покупки российской нефти Urals в балтийском порту Усть-Луга и на трубопроводе “Дружба” из-за высокого содержания органического хлора, опасного высокой коррозионной активностью, сообщили Reuters семь источников в отрасли.

“Покупатель (в Усть-Луге) отказался от отгрузки партии в третьей декаде из-за качества”, - сказал трейдер на рынке Urals.

По его словам, содержание органического хлора превышает норму в десятки раз.

Его слова подтвердили еще два источника.

Два источника в отрасли сообщили о том, что Чехия приостановила закупки Urals.

Однако польский PKN Orlen, владелец НПЗ Czeska Rafinerska, сказал на конференц-колле в четверг, что чешские заводы продолжают принимать нефть, её “качество хорошее”.

Венгерский MOL продолжает прием Urals по “Дружбе” в направлении Венгрии и Словакии, говорят источники Reuters.

Словакия и Венгрия получат загрязненную российскую нефть через 4-5 дней, сообщил белорусский оператор Гомельтранснефть Дружба.

В четверг Минэнерго РФ инициировало экстренное совещание по проблеме качества российской нефти, сказали Рейтер источник, близкий к правительственным кругами, и источник в отрасли.

Ранее в четверг Польша остановила прием нефти по трубопроводу “Дружба”.

Беларусь, НПЗ которой перерабатывают нефть из РФ, ранее ограничила трубопроводные поставки российского сырья, а 23 апреля временно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и Прибалтику из-за падения качества Urals.

Минэнерго РФ признало попадание в нефтепровод хлорорганических соединений.

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