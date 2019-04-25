Последнее обновление: 25.04.2019 13:13

Загрязненная российская нефть поступит в Словакию и Венгрию через 4-5 дней

Словакия и Венгрия получат загрязненную российскую нефть через 4-5 дней, сообщил белорусский оператор Гомельтранснефть Дружба.

Беларусь в среду ночью получила уведомление от Польши об остановке транзита по нефтепроводу Дружба из-за низкого качества российской нефти, которое угрожает состоянию оборудования НПЗ.

Белорусская компания сообщила, что сохраняет транзит нефти через Украину в Словакию и Венгрию в объеме примерно 40 тысяч тонн в сутки.

Минск ранее сообщал о резком падении качества российской нефти, сокращении объемов переработки и приостановке экспорта светлых нефтепродуктов с белорусских НПЗ.

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