S&P подтвердило рейтинг Гонконга на уровне "AA+" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Гонконга на уровне "AA+".

Как сообщается в пресс-релизе S&P, прогноз рейтинга - "стабильный".

Импульс к росту экономики Гонконга улучшился в первом квартале 2025 года, объем ВВП поднялся на 3,1% в годовом выражении благодаря увеличению инвестиций и экспорта, отмечают эксперты агентства. Они предупреждают, однако, что напряженность в торговых отношениях США и Китая, вероятно, будет негативно сказываться на экономике Гонконга в ближайшие несколько кварталов.

S&P ожидает замедления темпов роста ВВП Гонконга с 2,5% в 2024 году до 1,6% в 2025 году и прогнозирует повышение ВВП на 1,8% в 2026 году.

Прямые последствия американских пошлин на импорт для Гонконга, вероятно, будут ограниченными, отмечают аналитики агентства. На долю США в прошлом году пришлось лишь около 6% гонконгского экспорта.

Тем не менее последствия ожидаемого ослабления экономической активности в материковом Китае, в том числе из-за ситуации в торговой сфере, будут сдерживать рост в Гонконге, говорится в сообщении S&P.