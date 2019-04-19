Лукашенко подписал указ "О цифровых банковских технологиях"

Лукашенко 18 апреля подписал указ № 148 "О цифровых банковских технологиях", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документ предусматривает расширение сферы применения Межбанковской системы идентификации (МСИ) для увеличения доступности банковских и финансовых услуг. Эта система функционирует в Беларуси с 1 октября 2016 года и позволяет клиентам, единожды пройдя процедуру идентификации в одном из банков, обслуживаться в других. В качестве технологической базы выступает Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП).

Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, получат страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании. Такая возможность появится и у государственных органов.

Организации смогут совершать сделки в электронном виде с применением программно-аппаратных средств и технологий без использования электронной цифровой подписи. Также будет предусмотрена возможность при идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные (фото- и видеоизображение клиента, голос).

Кроме того, положения документа направлены на развитие нового вида финансовых сделок - смарт-контрактов (компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения коммерческих контрактов с помощью технологии блокчейн).

Для дополнительной защиты прав граждан действия Национального банка и участников системы МСИ в отношении физических лиц будут осуществляться с соблюдением требований законодательства, регулирующего вопросы защиты прав потребителей. Также предусматривается право клиентов отозвать свое согласие на предоставление данных о них из системы идентификации.