Последнее обновление: 17.04.2019 17:05

Движение на полигоне КНДР может означать работы над ядерным топливом - США

Движение на главном полигоне КНДР в Йонбене, которое зафиксировали спутники 12 апреля, может быть связано с переработкой радиоактивного материала в ядерное топливо, пригодное для оснащения боеголовок, сообщил во вторник Вашингтонский центр стратегических и международных исследований.

Он сообщил, что спутниковые снимки ядерного полигона показали пять специальных железнодорожных вагонов вблизи установки по обогащению урана и радиохимической лаборатории.

“Раньше эти вагоны, похоже, были связаны с перевозкой радиоактивного материала или с его переработкой, - говорится в отчете. - Текущая активность не исключает подобной деятельности”.

Государственный департамент США отказался комментировать разведданные. Источник, знакомый с позицией администрации, сказал, что хотя эксперты и предполагают, что движение на полигоне может быть связано с переработкой ядерного топлива, они не уверены, насколько значительна такая активность.

Президент США Дональд Трамп дважды встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном за последний год.

Второй саммит завершился неудачей из-за разногласий вокруг требований Вашингтона к Пхеньяну о полной денуклеаризации и призывов Северной Кореи существенно смягчить международные санкции, введенные против нее за ядерные и ракетные испытания.

Хотя Ким приостановил испытания ракет и ядерного оружия в 2017 году, официальные лица США утверждают, что Северная Корея продолжает производить расщепляющийся материал, который может быть использован для создания боеголовок.

В прошлом месяце высокопоставленный чиновник из КНДР предупредил, что Северная Корея рассматривает приостановку переговоров с США и может пересмотреть запрет на ракетные и ядерные испытания, если Вашингтон не пойдет на уступки.

Ким отметил, что готов ждать “до конца года”, пока США не проявят большую гибкость. В понедельник госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Ким сначала должен сдержать обещание и отказаться от ядерного оружия.

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