Последнее обновление: 06.04.2018 15:45

Трамп пригрозил КНДР ядерным ударом

Президент США Дональд Трамп напомнил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что тоже имеет в своем распоряжении ядерное оружие. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мог бы кто-то из членов истощенного и проголодавшегося режима в КНДР сообщить Кин Чен Ыну, что я также имею ядерную кнопку, но значительно большую и более мощную чем та, что есть у него. К тому же моя кнопка работает!», - написал Трамп.

Твит был написан в ответ на заявление лидера КНДР о завершении формирования в стране собственных ядерных сил.

«Мы завершили создание ядерных сил нашей страны. Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза», - говорилось в новогоднем обращении главы КНДР.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2018>
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование