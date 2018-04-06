Трамп пригрозил КНДР ядерным ударом

Президент США Дональд Трамп напомнил лидеру КНДР Ким Чен Ыну, что тоже имеет в своем распоряжении ядерное оружие. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мог бы кто-то из членов истощенного и проголодавшегося режима в КНДР сообщить Кин Чен Ыну, что я также имею ядерную кнопку, но значительно большую и более мощную чем та, что есть у него. К тому же моя кнопка работает!», - написал Трамп.

Твит был написан в ответ на заявление лидера КНДР о завершении формирования в стране собственных ядерных сил.

«Мы завершили создание ядерных сил нашей страны. Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза», - говорилось в новогоднем обращении главы КНДР.