КНДР утверждает, что запущенная ракета способна достичь любой точки США

Власти Северной Кореи утверждают, что запущенная накануне баллистическая ракета является межконтинентальной и способна поразить цели "на всей континентальной территории США". Об этом говорится в заявлении Пхеньяна, обнародованном утром в среду, 29 ноября.

Как отмечается в заявлении, речь идет о ракете "Хвасон-15", способной нести ядерный заряд. Сообщается, что это "самая мощная межконтинентальная ракета", когда-либо созданная в КНДР. В этой связи в Пхеньяне говорят о достижении "исторической цели по формированию ядерных сил государства".

В Минобороны США усомнились в успешности испытаний ракеты, передает агентство AFP. По данным американского оборонного ведомства, она пролетела лишь порядка тысячи километров, прежде чем упала в Японское море, и не представляла никакой опасности для Соединенных Штатов и их союзников.

28 ноября Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря. Она упала в 250 километрах от побережья Японии. В НАТО и ЕС осудили новые ракетные испытания Северной Кореи. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян "воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов". 29 ноября должно состояться экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное данному вопросу.

Между тем японское правительство полагает, что запущенная в КНДР ракета могла упасть в исключительной экономической зоне Японии. Об этом сообщает японское агентство NHK со ссылкой на Министерство обороны страны.

«Выпущенная Северной Кореей баллистическая ракета была запущена в сторону Японского моря и, скорее всего, упала в исключительной экономической зоне Японии. Министерство обороны продолжает анализ типа ракеты и ее траектории (полета)», - сказано в сообщении. Ущерба морским и воздушным суднам не зафиксировано.

По данным издания, кабинет министров проводит экстренное совещание.​ Правительство в связи с падением ракеты решило не объявлять тревогу.

Ракета была запущена в 3:30 утра по местному времени (21:30 мнск), время ее полета, по оценкам японских властей, составило 50 минут. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американский президент был проинформирован о запуске ракеты из КНДР еще в момент ее нахождения в воздухе.