Последнее обновление: 17.04.2019 10:23

ВВП Китая в I квартале вырос на 6,4%

Категории: Китай ВВП

Рост ВВП Китая по итогам I квартала 2019 года составил 6,4% в годовом выражении, сохранившись на уровне предыдущего квартала, свидетельствуют данные Государственного статистического бюро Китая.

«Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом квартале 2019 года составил 21,34 трлн юаней, рост в годовом выражении — 6,4%», - говорится в распространенном в среду докладе.

Показатель оказался лучше ожиданий аналитиков, опрошенных агентством Reuters, которые прогнозировали небольшое замедление темпов роста в I квартале — до 6,3% с 6,4% в IV квартале 2018 года.

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