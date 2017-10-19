Последнее обновление: 19.10.2017 16:27

В III квартале 2017 года рост китайского ВВП замедлился до 6,8%

ВВП Китая по итогам третьего квартала 2017 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, замедлившись с 6,9% в первых двух кварталах.

"Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в третьем квартале 2017 года составил 6,8%", - говорится в распространенном в четверг докладе.

Власти страны установили планку роста ВВП в 2017 году на уровне 6,5% и выше.

По итогам первых двух кварталов ВВП вырос на 6,9%.

Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году, что стало худшим показателем за последние 26 лет, однако это совпало с официальными прогнозами властей, озвученными в начале 2016 года.

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