Рост ВВП Китая составил 6,8% в 4 квартале, превзойдя прогнозы

ВВП Китая вырос на 6,8 процента в четвертом квартале 2017 года в годовом исчислении, превысив прогнозы, и не изменился по сравнению с ростом в предыдущем квартале, показали официальные данные в четверг.

Опрошенные аналитики ожидали расширения экономики на 6,7 процента в период с октября по декабрь по сравнению с ростом на 6,8 процента в третьем квартале.

Пекин пытается устранить финансовые риски и замедлить стремительный рост долговой нагрузки без ущерба для темпов расширения ВВП.

Вторая по величине в мире экономика выросла на 6,9 процента в годовом исчислении в 2017 году, превысив целевую отметку правительства на уровне около 6,5 процента и ускорившись по сравнению с ростом на 6,7 процента в 2016 году, который был самым медленным за 26 лет.

В квартальном исчислении ВВП в четвертом квартале вырос на 1,6 процента, тогда как в период с июля по сентябрь экономика, согласно пересмотренным данным, выросла на 1,8 процента, показали данные Национального бюро статистики.

Аналитики прогнозировали, что в квартальном исчислении рост ВВП в четвертом квартале составит 1,6 процента.