Последнее обновление: 16.04.2021 17:31

Экономика Китая за первый квартал выросла на рекордные 18,3%

Категории: Китай ВВП

ВВП Китая за первый квартал 2021 года вырос на 18,3% против первого квартала 2020 года - это наибольший рост по меньшей мере с 1992 года. Об этом сообщает BBC.

В то же время важно понимать, что такой рост является искаженным относительно "обычной" ситуации, ведь базой сравнения служит период, когда Китай находился на строгом локдауне. В этот период в прошлом году экономика страны сократилась на 6,8%.

Китай начал отслеживать квартальные данные только в 1992 году, показатель этого года является самым высоким зафиксированным с тех пор. Однако отмечается, что этот результат остался ниже ожиданий экономистов, которые ожидали около 18,5-19% роста ВВП.

Промышленность в течение марта выросла на 14,1%, а розничная торговля - на 34,2%. Инвестиции в инфраструктуру выросли на 2,3%, а уровень безработицы составлял 5,3% в конце марта.

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