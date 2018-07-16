Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,8%

Темпы роста экономики Китая по итогам первого полугодия составили 6,8%, объем ВВП за этот период достиг 41,896 трлн юаней (6,54 трлн долларов). Об этом говорится в докладе, опубликованном в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.

Вплоть до 2017 года в Китае наблюдалось постепенное замедление динамики ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, в 2011 году он составил 9,2%, в 2012 году — 7,8%.

По итогам 2013 года темпы роста снизились до 7,7%, в 2014 году — до 7,3%, а в 2015-м — до 6,9%. В 2016 году они составили 6,7%, однако в прошлом году вновь повысились до 6,9%.