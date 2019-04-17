США могут разрешить судебные иски против компаний из-за конфискаций на Кубе

Администрация американского президента Дональда Трампа разрешит судебные иски в США против компаний, которые работают на Кубе и пользуются собственностью, конфискованной, в том числе и у местных граждан американского происхождения. Отъем ее произошел после Кубинской революции 1959 года и прихода к власти коммунистического режима во главе с Фиделем Кастро.

Данный шаг, как ожидается, будет официально предпринят 17 апреля и фактически означает усиление давления на Гавану. Он может коснуться американских, европейских и канадских компаний и призван подорвать усилия кубинских властей по привлечению в страну иностранных инвестиций.

По словам сотрудника администрации, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявит о соответствующих мерах во время выступления в Майами (штат Флорида) и анонсирует новые санкции в отношении "тройки государств-тиранов", включающей Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

Эксперты пока не комментируют юридическую обоснованность подобных исков.

На Кубе 10 апреля официально вступила в силу новая конституция страны. Она предполагает частичное признание частной собственности и учреждение должности премьер-министра. Кроме того новая редакция Основного закона признает важное значение малого и среднего бизнеса, иностранных инвестиций и конкуренции для кубинской экономики.