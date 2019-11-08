Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием прекратить блокаду Кубы

Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом прекратить торгово-экономическую блокаду Кубы со стороны США. Об этом сообщается на сайте организации.

В поддержку резолюции проголосовали 187 государств. Против высказались США, Бразилия и Израиль, а Колумбия и Украина воздержались от голосования. Эта резолюция стала 28-й с 1992 года.

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила на заседании, что Соединенные Штаты имеют право выбирать, с какими странами вести торговлю. «Поэтому вызывает беспокойство то, что международное сообщество во имя защиты суверенитета продолжает оспаривать это право», — сказала она.

Она заявила, что Куба вносит активный вклад в региональную нестабильность, так как сотрудничает с режимом венесуэльского президента Николаса Мадуро, передает РБК.

В ответ глава МИД Кубы Бруно Родригес Париллья заявил, что в последние несколько месяцев администрация президента США Дональда Трампа наращивает агрессию против страны путем блокировки поставок топлива. Он отметил, американские власти «не имеют ни малейшего морального права критиковать Кубу».