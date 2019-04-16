Последнее обновление: 16.04.2019 16:13

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX потеряла центральный блок первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy, совершившей посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане в конце прошлой недели. Об этом сообщает Space.com.

По информации издания, причиной инцидента стал шторм, опрокинувший ступень в ходе обратной транспортировки с платформы к побережью.

В компании заявили, что из соображений безопасности решили отказаться от спасения ступени: "На прошедших выходных из-за тяжелых морских условий команде SpaceX не удалось обеспечить доставку центрального блока в порт Канаверал. Несмотря на то что мы и надеялись вернуть блок целым, безопасность нашей команды всегда первостепенна".

При этом в SpaceX отметили, что произошедшее не должно отразиться на последующих миссиях.

Первый коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy со спутником Arabsat 6A состоялся на прошлой неделе во Флориде.

Он предназначается для передачи телевизионных и телефонных сигналов и интернета на территории Ближнего Востока, Африки и Европы.

Первый испытательный полет Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года.

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