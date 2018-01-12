SpaceX перенесла испытания корабля Dragon

Частная космическая компания SpaceX отложила испытания космического корабля Dragon.

Теперь испытательный полет аппарата без экипажа пройдет в августе 2018 года, а с астронавтами на борту — в декабре. Ранее планировалось провести полеты в апреле и в августе 2018 года, пишет Новая газета.

В SpaceX причину переноса полетов не объяснили. «Целью SpaceX остается провести в 2018 году первые показательные полеты, с экипажем и без, в рамках программы», — сказала представитель компании Эва Беренд.

SpaceX ранее обещала провести первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy в январе 2018 года на мысе Канаверал. Однако накануне его также перенесли. Первые испытания Falcon Heavy в мае прошлого года. Тогда центральную часть ракеты успешно испытали на огнестойкость.