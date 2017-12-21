Последнее обновление: 21.12.2017 10:16

Илон Маск: ракета Falcon Heavy готова к старту

Категории: SpaceX

В своем Twitter Илон Маск опубликовал несколько фотографий самой мощной и грузоподъемной ракеты SpaceX — модели Falcon Heavy. В будущем она заменит одноразовую версию Falcon 9 и будет использоваться для полетов в том числе к Марсу, как планирует предприниматель.

Ракета состоит из трех блоков, каждый с девятью двигателями. Как и в случае с Falcon 9, элементы Falcon Heavy будут многоразовыми, что сэкономит компании средства. Это одна из мощнейших ракет — она способна вывести на низкую околоземную орбиту 63,5 тонны груза (140 тысяч фунтов).

Ожидается, что Falcon Heavy впервые отправится в космос в январе 2018 года. Ракета уже практически собрана, так что сроки кажутся вполне вероятными.

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