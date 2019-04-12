НАТО усилит активность в Черном море

"Пакет по Черному морю" приведет к еще большей активности блока в регионе, заявила заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер итальянскому информагентству Agenzia Nova.

Документ, принятый на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне, содержит практические меры по оказанию помощи Украине и Грузии. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории.

"Это прежде всего означает работу с данными странами по военно-морской подготовке и обучению береговой охраны, в сфере обмена информацией и проведения учений сил безопасности. На прошлой неделе вторая постоянная военно-морская группа НАТО (SNMG2) была развернута в Черном море для учений как с Грузией, так и с Украиной", - отметила Гетемюллер.

Затронув тему отношений между НАТО и Россией, Гетемюллер указала, что альянс проводит политику в отношении Москвы одновременно по двум направлениям: с одной стороны, сдерживание и защита, с другой — диалог.

Она отметила, что за последние три года состоялись девять встреч в рамках Совета Россия — НАТО. Кроме того, генсек альянса Йенс Столтенберг встречается с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапаротти поддерживает контакты с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

При этом Гетемюллер подчеркнула, что позиция НАТО по проблеме Крыма и Украины остается неизменной.

"После оккупации Крыма и дестабилизирующих действий России в Донбассе мы не можем вернуться к обычным отношениям", - добавила она.