В Праге запретят экскурсии на пивных велосипедах

Многие путешественники, будучи в Праге, Пльзене, Оломоуце или Брно, интересуются экскурсиями на пивных велосипедах. Но не всем местным нравится подобное развлечение, пишет 34travel.

Пивные велосипеды приводятся в движение самими участниками экскурсии. Это одновременно и транспорт, и бар – можно совмещать два развлечения, наслаждаясь чешскими красотами и знаменитым пивом (сюда монтируется бочка на несколько десятков литров пенного). На одном таком велосипеде помещается 10–15 человек. Их сопровождает гид-водитель, который при этом не пьет.

Местные жители возмущались: подвыпившие туристы ведут себя не слишком тактично. Работники местного ГИБДД задавались вопросом о безопасности передвижения таких алкоконструкций по дорогам.

«Многие обращаются к нам, в первую очередь, из-за шума, который сопровождает пьяные катания. Некоторые беспокоятся за свою безопасность, например, в Летенских садах, где люди гуляют с детьми», – заявили в мэрии. Лично мэр Праги Павел Чижинский высказался еще резче: «Алкотуризм – это не то, что мы хотели бы продвигать».

Владельцы пивно-велосипедного бизнеса использовали лазейки в законодательстве, ведь закон рассматривает такой бар как велосипед, который может двигаться где угодно, но никак не учитывает огромные размеры этого велосипеда.

Прага 7 уже запретила движение велосипедов шириной более 1,2 метра. Теперь обычный велосипед здесь пройдет, а вот пивной – никак. Ожидается, что запрет распространится на всю территорию города.