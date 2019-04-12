Последнее обновление: 12.04.2019 12:45

В МВФ спорят о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Международном валютном фонде идут дискуссии о признании временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом заявила в четверг, 11 апреля, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. Ожидается, что члены МВФ примут решение, кого считать главой Венесуэлы - Хуана Гуайдо или Николаса Мадуро.

В зависимости от результата МВФ будет планировать свою деятельность в отношении Венесуэлы и осуществлять соответствующее финансирование проектов. В настоящее время из-за неопределенности ситуации доступ к кредитам МВФ не имеет в Венесуэле никто.

"Мы очень-очень озабочены гуманитарным кризисом, царящим в Венесуэле", - заявила Лагард. Масштабы гуманитарного и экономического кризиса в стране требуют скорейших действий на различных уровнях, указала она.

Членами МВФ являются 189 стран, США являются самым весомым и влиятельным из них. Соединенные Штаты, большинство стран Евросоюза и Латинской Америки признали Гуайдо временным президентом страны.

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