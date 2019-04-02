Последнее обновление: 02.04.2019 16:36

Ford снизил цены на легковые автомобили перед закрытием заводов в России

Категории: США Россия Ford

Совместное предприятие Ford Sollers, сообщившее о закрытии легкового сегмента бизнеса в России, объявило о распродаже автомобилей Ford в РФ с большими скидками.

Компания сообщила на прошлой неделе о планах закрыть два автозавода в РФ, выпускающих легковые автомобили, в рамках глобальной реструктуризации бизнеса Ford.

Во вторник СП объявило о снижении цен на автомобили Ford Kuga и Ford Focus (на 175.000 рублей), Ford Fiesta (на 75.000 рублей) и Ford Explorer (на 400.000 рублей).

Компания планирует закрыть заводы к концу июня 2019 года, оставив в РФ только производство легких коммерческих автомобилей Ford Transit на одном заводе в Татарстане.

“Продажи оставшихся легковых автомобилей Ford продолжатся до сентября 2019 года”, - говорится в письме Ford Sollers дилерам, копия которого есть у Рейтер.

Ford также пообещал, что обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

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