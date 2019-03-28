Исполком МОК рекомендовал сделать брейк-данс олимпийским видом спорта

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил предложение оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже внести в программу соревнований новый вид спорта — брейк-данс. Сообщение об этом размещено на сайте МОК.

Помимо этого, в программу рекомендовано включить спортивное скалолазание, серфинг и состязания по скейтборду.

Члены Международного олимпийского комитета пришли к выводу, что включение этих видов спорта сделает Олимпиаду более зрелищной и поможет привлечь к состязаниям молодую аудиторию. Такое решение направлено на то, чтобы Игры стали «более сбалансированными с гендерной точки зрения» и привлекательными для молодежи, подчеркнул президент МОК Томас Бах.

Теперь предложение должно быть одобрено на заседании исполкома МОК в июне 2020 года, после чего эти виды спорта будут временно включены в олимпийскую программу для «мониторинга». Окончательное решение по их перспективам на 2024 год будет принято в конце 2020-го.

Состязания по брейк-дансу впервые состоялись на юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе. Участие в состязании принимали юноши, девушки и смешанные команды. Серию танцевальных баттлов оценивало жюри.

«Чтобы привлечь [новых] людей к спорту, мы должны идти туда, где они уже есть», — цитирует Баха The Washington Post. «Мы должны мотивировать людей не только смотреть спорт, но и заниматься им».

Скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг также включены в программу Олимпиады 2020 года в Токио в качестве дополнительных видов спорта.​