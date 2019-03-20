Ангела Меркель отвергла американскую критику оборонных расходов ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла критику посла США в Берлине, касающуюся расходов ФРГ на оборону. Доля оборонных расходов в ВВП страны в последние годы постоянно росла, заявила она во вторник, 19 марта, в Берлине на конференции Global Solutions Summit, посвященной вопросам международной политики.

Согласно бюджетным планам министра финансов Германии Олафа Шольца, ассигнования на оборонные нужды в будущем году будут вновь несколько увеличены - с 1,35 до 1,37 процента от ВВП, однако в последующие три года опять снизятся до 1,25 процента. Именно это обстоятельство вызвало критику со стороны посла США в Берлине Ричарда Гренелла. По его словам, Берлин отдаляется от цели НАТО довестирасходы на оборону до 2 процентов ВВП

Отвечая на эту критику, Меркель указала, что не следует брать в качестве критерия среднесрочное планирование, в котором отражены минимальные цифры. Гораздо более важным показателем она назвала реальные затраты конкретного года, отметив, что они обычно корректируются в сторону повышения.

Канцлер ФРГ подчеркнула, что к середине десятилетия правительство в Берлине намерено повысить оборонные расходы до 1,5 процента. Она, однако, заверила, что это не будет делаться в ущерб помощи развивающимся странам. Меркель считает неверным делать ставку только на военные расходы, оставляя без внимания усилия по предотвращению кризисов и помощь в развитии. К тому же, с учетом исторического опыта претензии Соединенных Штатов в качестве великой державы отличаются от устремлений Германии, отметила она.