Правительство ФРГ в 2019 году увеличит расходы на оборону

Правительство ФРГ в пятницу, 6 июля, утвердило проект федерального бюджета на 2019 год. Согласно документу, расходная и доходная части бюджета установлены в размере 356,8 млрд евро каждая, что на 3,8 процента больше по сравнению с 2018 годом. Таким образом, ожидается, что шестой год подряд бюджет ФРГ останется бездефицитным.

Среди сфер, расходы на которые значительно вырастут, - оборонная. Ожидается, что ведомству во главе с Урсулой фон дер Ляйен выделят 42,9 млрд евро - примерно на 4 млрд больше, чем в текущем году, и на 650 млн евро больше, нежели планировалось весной.

Доля ВВП в расходах на оборону вырастет до 1,31 процента

В беседе с журналистами медиаконцерна Funke Mediengruppe фон дер Ляйен отметила, что если проект бюджета будет принят, то это будет означать увеличение расходов на оборону на 11 процентов в течение одного года. "У Германии есть сильные аргументы", - заявила министр, комментируя предстоящий саммит НАТО.

Согласно проекту бюджета, доля ВВП ФРГ в расходах на оборону в 2019 году вырастет до 1,31 процента. В 2014 году страны НАТО договорились увеличить оборонные расходы до 2 процентов в течение 10 лет. В середине июня канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обещала до 2025 года довести расходы на оборону до 1,5 процента ВВП. 30 июня президент США Дональд Трамп вновь потребовал от Берлина увеличить