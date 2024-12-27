Более 1,7 тыс. владельцев белорусских еврооблигаций обменяли их на внутренние

27 декабря состоялось первое замещение еврооблигаций Беларуси с погашением 29 июня 2027 года на государственные облигации 331-го выпуска.

Как сообщил Минфин, замена произведена 1760 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Беларусь).

Гособлигации 331-го выпуска на $240,4 млн. долларов переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей еврооблигаций.

В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.