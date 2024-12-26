Нацбанк Казахстана утвердил стратегию цифровой трансформации регуляторов

Правление Национального банка Казахстана утвердило Стратегию цифровой трансформации регуляторов на финансовом рынке на 2025-2029 годы с учетом развития цифровых активов, технологий, ESG-рисков и меняющейся структуры финсектора.

«Стратегия нацелена на сохранение лидерства Казахстана в цифровой трансформации финансового сектора, создание цифрового центрального банка, формирование равнодоступной цифровой инфраструктуры для участников финансового рынка, внедрение дата-центричных подходов для повышения устойчивости и эффективности надзора, развитие технологических платформ и современной ИКТ-инфраструктуры, а также снижение регуляторной нагрузки через стандартизацию процессов обработки данных», - говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

Стратегия насчитывает более 100 проектов, которые охватывают развитие инфраструктуры следующего поколения, создание перспективной технологической базы и современную инфраструктуру управления данными, а также создание единого центра ИТ-услуг и внедрение гибких методов управления.

На заседании правления были рассмотрены вопросы по внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам предоставления отчетности банками второго уровня и другими финансовыми организациями.