Польша потратила $38,5 млрд на новое вооружение для армии в 2024 году

В 2024 году Польша приобрела новое вооружение и технику для армии на $38,5 млрд (161 млрд злотых). Большая часть этой суммы – $26,9 млрд (110 млрд злотых) – ушла на зарубежную промышленность. Об этом пишут польские СМИ.

Согласно информации издания, расходы на закупку оружия и техники в этом году являются рекордными.

Наибольшим по стоимости контрактом в 2024 году является закупка 96 вертолетов AH-64E Apache на сумму около $10 млрд. Такое количество этих летательных аппаратов сделает Польшу вторым крупнейшим пользователем после США, но другие сферы польской армии останутся недофинансированными.

Что касается американских контрактов, то среди самых дорогих есть контракт на поставку и интеграцию системы IBCS, которая будет управлять польской противовоздушной и противоракетной обороной.

В 2024 году Польша также заключила контракты с американскими производителями на поставку аэростатов Barbara (около $955 млн), комплекта разведывательно-ударных беспилотников MQ-9B SkyGuardian (около $286,5 млн), 232 ракет AIM-9X (свыше $15) JASSM-ER ($716 млн).