Власти Беларуси определились с нормативами финансирования школ и детсадов в 2025 году

Постановлением Совмина № 1029 от 27 декабря 2024 года увеличены нормативы финансирования расходов на обучение и воспитание одного учащегося в 2025 году.

Согласно документу, норматив расходов на одного учащегося в учреждениях общего среднего образования, расположенных в городах, поселках городского типа, в 2025 году будет составлять 3749,17 рубля, в сельских населенных пунктах 8447,27 рубля.

Нормативы расходов на одного дошкольника утверждены в размере 4956,11 рубля для городских учреждений дошкольного образования и 5656,76 рубля для учреждений в сельской местности.

Расходы на одного обучающегося по программам профессионально-технического образования на следующий год определены в размере 5584,88 рубля, среднего специального образования – 5125,32 рубля.

В целом нормативы расходов увеличены на 15-20%.

Кроме того, скорректированы коэффициенты, применяемые при расчете нормативного финансирования для школ.