Последнее обновление: 01.01.2025 16:00

На выплату пенсий в 2025 году в Беларуси направят около 26 млрд рублей

В Беларуси на выплату пенсий в 2025 году направят около 26 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты, это на 3,3 млрд больше, чем в 2024 году.

В целом пенсии в текущем году вырастут на 15%.

Для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет обязательно наличие страхового стажа. С 1 января 2025 года и в последующие годы страховой стаж составит 20 лет. Женщины выходят на пенсию в возрасте 58 лет, мужчины - 63 лет.

Кроме того, с 1 января 2025 года женщинам, родившим четверых детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, страховой стаж для назначения пенсии по возрасту снижается с 10 лет до 5 лет, как это предусмотрено для женщин с пятью и более детьми.



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