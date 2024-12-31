Нацбанк Украины утвердил концепцию оценки устойчивости банков в 2025 году

Национальный банк Украины утвердил концепцию оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«После четырехлетнего перерыва оценка устойчивости банков и банковской системы будет проводиться по стандартной процедуре, с привлечением внешних аудиторов к оценке качества активов и применением неблагоприятного сценария в рамках стресс-тестирования», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка будет включать в себя три этапа: оценка качества активов независимыми аудиторами, экстраполяция его результатов, стресс-тестирование крупнейших банков по базовым, неблагоприятным сценариям.

В частности, третьим этапом или стресс-тестированием будут охвачены крупнейшие банки с показателями объема средств физических лиц, взвешенных активов и объема кредитов физическим лицам, а также банки, нуждающиеся в капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года. Это позволит обеспечить покрытие более 90% чистых активов банковской системы.

Оценка устойчивости будет проводиться с 1 января 2025 года.

Согласно графику, в декабре 2024 года НБУ утвердит техническое задание и перечень банков для проведения стресс-тестирования, а до конца апреля 2025 года аудиторы должны завершить оценку качества активов. До 10 августа НБУ утвердит результаты оценки и, при необходимости, направит в банки требования по составлению программ докапитализации/реструктуризации.

Ранее сообщалось, что оценка устойчивости банков в Украине проводится ежегодно с 2018 года, за исключением 2020-2022 годов. После перерыва оценка была обновлена в 2023 году с 1 апреля, но с рядом нюансов. Согласно результатам этой оценки, большинство банков в Украине имели достаточный капитал, а банковская система в целом имела высокий запас прочности.