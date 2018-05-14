Меркель предложила не считать «фетишем» военные расходы в размере 2% ВВП

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что для Германии важно выполнять свои обязательства перед альянсом НАТО, в том числе шаги по увеличению военных расходов до целевого показателя в 2% ВПП, но «неким фетишем» это быть не должно. Такое заявление Меркель сделала в понедельник на встрече с высокопоставленными военными офицерами.

По словам канцлера, цель в 2% ВВП не должна быть «неким фетишем», но является отражением меняющихся требований к безопасности в мире, уточнила она. По словам Меркель, очевидно, что немецкие военные нуждаются в восстановлении своих запасов военного потенциала после долгих лет сокращения расходов.

Канцлер также отметила, что Германии следует оставаться приверженной многосторонним соглашениям, в то время как США вышли из «ядерной сделки» с Ираном и парижского соглашения по климату. Она подчеркнула, что, несмотря на эти разногласия, трансатлантические отношения должны оставаться прочной основой европейской безопасности.

НАТО настаивает, чтобы все станы — члены альянса тратили на свою оборону не менее 2% ВВП. В мае минувшего года президент США Дональд Трамп в рамках внеочередного саммита НАТО подчеркивал, что 23 из 28 государств-членов «не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам».

Вопрос о наращивании военных расходов недавно поднимался на встрече Меркель с Трампом, которая состоялась в Вашингтоне в конце апреля. Данная тема доминировала на встрече двух лидеров стран. Как сообщал Reuters, разногласия по этому вопросу между США и ФРГ остаются. За 2017 год Германия расходовала на оборону лишь 1,2% ВВП. В 2018 году страна собирается потратить на оборонные нужды немногим больше — 1,24% ВВП.

В декабре 2017 года лидеры стран ЕС договорились о создании общеевропейской системы безопасности — так называемого постоянного структурированного сотрудничества (PESCO). Проект призван стать платформой взаимодействия стран ЕС в сфере обороны и безопасности — улучшить мобильность и реагирование перед лицом внешних угроз.

На минувшей неделе Меркель, после того как Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки» с Ираном, во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в немецком Ахене заявила, что европейские страны должны позаботиться о военной защите самостоятельно. По ее словам, США не будут защищать европейские страны в случае военной угрозы. «Это более уже не так, что США просто защитят нас. Европейцам пора взять свою судьбу в свои собственные руки», — сказала тогда она.