Последнее обновление: 27.12.2024 18:13

ЦБ РФ объединит биржевые и внебиржевые данные для установления официальных курсов валют

Банк России с 27 декабря будет устанавливать официальные курсы валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«В условиях расширения объемов внебиржевых операций это позволит повысить репрезентативность официальных курсов», - говорится в сообщении.

Решение Банка России также предусматривает возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.

«Чтобы обеспечить прозрачность механизма расчета, в указание включены описания всех способов установления официальных курсов, включая применяемые при этом формулы расчета», - поясняется в пресс-релизе.

На сайте регулятора размещен перечень валют и используемый для каждой из них способ установления курса (расчет на основе данных валютного рынка или на основе кросс-курсов).

«Банк России продолжит отслеживать изменения в структуре валютного рынка и при необходимости будет дополнительно уточнять механизм определения официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю с тем, чтобы обеспечить их репрезентативность в качестве индикатора условий, складывающихся на валютном рынке», - отмечается в сообщении регулятора.

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