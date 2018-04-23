Последнее обновление: 23.04.2018 15:27

Минобороны ФРГ подготовило военные заказы на миллиарды евро

По информации СМИ, Министерство обороны ФРГ планирует до конца 2018 года разместить военные заказы на многомиллиардную сумму. Ведомство подготовило 18 договоров, на сумму более 25 миллионов евро каждый, сообщают газеты Handelsblatt и Bild в понедельник, 23 апреля, со ссылкой на список готовых контрактов.

Список является предварительным

Среди прочего, Минобороны планирует взять в лизинг на девять лет израильские беспилотники Heron TP, о чем договорились на коалиционных переговорах участники правительственной коалиции. Стоимость только этого договора превышает один миллиард евро.

Кроме того, будут заказаны вертолеты для поисково-спасательных операций, транспортные самолеты, системы противоракетной обороны и прочая военная техника, указывают издания. Планируется также модернизировать БМП Puma и заключить договор о техобслуживании вертолета NH90.

По сведениям газет, этот список является "предварительным" и в конечном счете зависит от принятия закона о бюджете на 2018 год.

В последние годы неоднократно подвергалось критике оснащение бундесвера, в частности, выявлялись проблемы с оружием, военной техникой, а также с привлечением военнослужащих и гражданского персонала. В частности, в конце февраля был опубликован доклад о состоянии вооруженных сил Германии в 2017 году уполномоченного бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханса-Петера Бартельса.

В документе говорится о крайне неудовлетворительном материальном оснащении бундесвера. В конце прошлого года вышли из строя все шесть немецких подводных лодок. В отдельные промежутки времени в течение года все 14 военно-транспортных самолетов A400M были в нерабочем состоянии. В распоряжении флота вместо 15 фрегатов имеются только девять. Одной из главных причин такого состояния в докладе названы решения, принятые в связи с реформой бундесвера в 2011 году.

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