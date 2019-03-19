Ставки акцизов на автомобильное топливо в Беларуси повысили

Лукашенко 15 марта 2019 года подписал указ № 102, которым повысил ставки акцизов на автомобильное топливо.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, ставки акцизов устанавливаются по 31 декабря 2019 года в размере:

Br475,08 за 1 т –на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5;

Br292,59 – на автомобильный бензин класса 5;

Br227,05 за 1 т – на дизельное топливо, не соответствующее классу 5;

Br178,33 за 1 т – на дизельное топливо класса 5;

Br108,42 за 1 тыс. куб.м – на газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива.

Указ вступает в силу после официального опубликования.