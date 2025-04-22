МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2025-2026 годах

Международный валютный фонд (МВФ) в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook) существенно снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2025-2026 годах.

В частности, рост глобальной экономики на текущий год снижен на 0,5% до 2,8% с 3,3%.

По мнению фонда, глобальная экономика переживает критический момент. Если большую часть 2024 года наблюдались признаки стабилизации (хотя в IV квартале уже появились сигналы охлаждения), то серьезные изменения в тарифной политике в этом году привели к перезагрузке глобальной торговой системы и породили неопределенность, которая подвергает испытанию устойчивость мировой экономики.

Прогноз роста глобального ВВП на 2026 год понижен на 0,3% до 3%.

Так, ожидается замедление экономического роста в США с 2,7% до 1,8% ВВП. В еврозоне также прогнозируется снижение – с 1% до 0,8%.

В странах с формирующимся рынком, а также в развивающихся странах рост замедлится до 3,7% в 2025 году и 3,9% в 2026 году. В то же время рейтинги стран, наиболее пострадавших от таможенных мер США, таких как Китай, значительно снизятся.

Прогноз по глобальной инфляции на 2025-2026 годы повышен на 0,1% до 4,3% и 3,6%.

При этом фонд почти вдвое снизил оценку роста объема мировой торговли на 2025 год - до 1,7% с 3,2%. В 2026 году ожидается рост на 2,5% вместо 3,3%, прогнозировавшихся в январе.

МВФ ожидает более серьезного снижения средней цены нефти в 2025 году - на 15,5% (ранее - на 11,7%), до $66,94//баррелей (было $69,76/барр., речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). В 2026 году, по прогнозу фонда, цена снизится на 6,8% (ранее - на 2,6%) - до $62,38.