США повысят тарифы до 3500% на солнечные батареи из Юго-Восточной Азии

Власти США завершили введение высоких тарифов, до 3500%, на большинство солнечных батарей из Юго-Восточной Азии, положив конец годичному торговому делу против китайских компаний, которые поставляли несправедливо дешевые товары. Об этом сообщает CNN.

В прошлом году иск был подан корейской компанией Hanwha Qcells и базирующейся в Аризоне компанией First Solar Inc, а также несколькими более мелкими производителями, стремящимися защитить миллиарды долларов инвестиций в производство солнечной энергии в США.

Группа заявителей из Американского торгового альянса солнечных панелей обвинила крупных китайских производителей солнечных панелей с заводами в Малайзии, Камбодже, Таиланде и Вьетнаме в поставках панелей по цене ниже их себестоимости. А также – в получении несправедливых субсидий, которые делают американские товары неконкурентоспособными.

Тарифы, объявленные в понедельник, значительно различаются в зависимости от компании и страны, но в целом выше, чем предыдущие пошлины, объявленные в конце прошлого года.

Совокупные демпинговые и компенсационные пошлины на продукцию Jinko Solar из Малайзии оказались одними из самых низких и составили 41,56%. Конкурирующие продукты Trina Solar из ее операций в Таиланде будут облагаться тарифами в размере 375,19%.

Продукция из Камбоджи будет облагаться пошлиной в размере более 3500%, потому что ее производители решили не сотрудничать с американским следствием.

Для того, чтобы тарифы были окончательно утверждены, Комиссия по международной торговле должна проголосовать в июне по вопросу о том, был ли значительный ущерб отрасли от демпингового и субсидируемого импорта.

«Это очень сильные результаты. Мы уверены, что они решат проблему недобросовестной торговой практики китайских компаний в этих четырех странах, которая слишком долго наносила ущерб солнечной промышленности США», - сказал Тим Брайтбил, адвокат американской производственной группы, во время телефонного разговора с журналистами.

Угроза введения тарифов в отношении стран, которые в прошлом году поставили в Соединенные Штаты продукции для солнечной генерации на сумму более $10 млрд, вызвала драматические изменения в мировой торговле солнечной энергией. В этом году импорт из четырех упомянутых стран составляет лишь малую часть от того, что было год назад. Вместо этого растут поставки панелей из таких стран, как Лаос и Индонезия.

Критики этих усилий, в том числе Ассоциация солнечной энергетики, заявили, что тарифы нанесут ущерб производителям солнечной энергии в США. Они повысят цены на импортные элементы, используемые для создания солнечных панелей на американских заводах. Эти мощности начали расти после того, как в 2022 году была создана новая субсидия на чистую энергию.